Was Sind Echtgeld Casinos

Echtgeld Casinos sind Online-Casinos, bei denen Spieler mit echtem Geld spielen können. Im Gegensatz zu kostenlosen Casinospielen, bei denen kein echtes Geld gesetzt wird, können Spieler bei Echtgeld Casinos echtes Geld einsetzen und potenziell hohe Gewinne erzielen.

Echtgeld Casinos bieten eine große Auswahl an Spielen wie Spielautomaten, Tischspiele wie Blackjack und Roulette sowie Live-Dealer-Spiele. Spieler können auch Boni und Werbeaktionen nutzen, um ihre Gewinne zu maximieren.

Um in einem Echtgeld Casino spielen zu können, müssen Spieler eine Einzahlung tätigen. Dazu bieten Echtgeld Casinos verschiedene Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen an. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Zahlungsmethoden möglicherweise Gebühren erheben oder längere Bearbeitungszeiten haben können.

Echtgeld Casinos müssen eine offizielle Lizenz besitzen, um legal zu operieren. Spieler sollten sicherstellen, dass das Casino, in dem sie spielen möchten, eine gültige Lizenz besitzt und von einer anerkannten Regulierungsbehörde wie der Malta Gaming Authority oder der UK Gambling Commission reguliert wird.

Zusammenfassend bieten Echtgeld Casinos Spielern die Möglichkeit, mit echtem Geld zu spielen und potenziell hohe Gewinne zu erzielen. Spieler sollten sicherstellen, dass das Casino, in dem sie spielen möchten, eine gültige Lizenz besitzt und verschiedene sichere Zahlungsmethoden anbietet.

Online Casino Echtgeld: Top-Anbieter, Spiele, hohe und faire Gewinne

Das World Wide Web ist der größte Erlebnis-Spielplatz der Welt geworden. Wer durchs Internet surft, kann nicht nur die neusten Nachrichten lesen, Filme schauen, für die Schule oder das Studium lernen, mit Gleichgesinnten über Hobbys und Interessen diskutieren oder weitere, eher sinnfreie Dinge tun, er kann vor allem eines: Gewinnen. Wo? In den Echtgeld Casinos. Die Online-Spielanbieter sind in den zurückliegenden Jahren wie Pilze aus dem virtuellen Boden geschossen. Obwohl die Branche noch keine 25 Jahren alt ist, gibt’s heute hunderte Online Casinos.

Gerade für die Anfänger im Spielbereich ist es schwierig den Überblick zu bewahren. Bei welchem Casinoanbieter soll ich mich registrieren? Wer ist seriös? Welche Qualitätsmerkmale gibt’s bei den Echtgeld Casinos zu beachten? Die Liste der Fragen ist lang. Genau an dieser Stelle setzt unsere Webseite an. Sie finden bei uns die besten Echtgeld Casinos am Markt, übersichtlich zusammengestellt und mit ausführlichen Erfahrungsberichten versehen. Unsere Redaktion ist seit vielen Jahren in der Glücksspielbranche unterwegs. Wir haben die Stärken und Schwächen der Online Casinos herausgearbeitet und im Vergleich auf CasinoTest.com und hier auf echtgeldcasinos.net eine perfekte Übersichtlichkeit für die Leser schaffen.

Sie müssen lediglich ihre Auswahl anhand der eigenen Interessen treffen. Eine Garantie können wir aber direkt voranstellen. Sie finden bei uns ausschließlich sichere und seriöse Echtgeld Casinos. Wir haben die Spreu bereits vom Weizen getrennt. Kann ein Onlineanbieter nicht die erforderlichen Sicherheitsstandards vorweisen, so bleibt ihm der Weg in unseren Echtgeld Casino Vergleich verwehrt.

Der Reiz der Online Casinos mit Echtgeld

Spielplattformen im Internet gibt’s zuhauf. Bei der Überzahl der Glücksspielportale handelt es sich jedoch nicht um „echte Casinos“, sondern mehr oder weniger um „Daddel-Webseiten“. Richtig ist, dass das risikolose Zocken einen gewissen Unterhaltungswert hat. Sie können aber sicher sein, über kurz oder lang wird das kostenlose Spielen langweilig. Echtes Adrenalin gibt’s erst in den Echtgeld Casinos.

Sie riskieren einen gewissen Betrag und verlassen das Online Casino nach der Session mit einem Vielfachen ihrer Investition. Und ja, Sie können richtig gewinnen. Die Echtgeld Casinos haben in den zurückliegenden Jahren nicht nur glückliche Spieler hinterlassen, sie haben sogar Millionäre gemacht. Wer beispielsweise an den besten, hochkarätigsten progressiven Jackpots zockt, kann sein bisheriges Leben mit nur einem Spin für immer verändern.

Nicht vergessen möchten wir, dass die Online Casinos natürlich – subjektiv – immer ein wenig den Hauch des Verruchten haben. Das Glücksspiel in den Spielbanken der Welt ist seit Jahrhunderten verbunden mit Luxus, Glamour sowie mit einigen „schrägen Typen“. Genau diese Mischung wurde von den Online-Casinoanbietern ins World Wide Web transportiert. Das Feeling in den Echtgeld Casinos ist nach unseren Erfahrungen durchaus vergleichbar mit dem Flair einer „echten“ Spielbank. Gerade die Spielautomaten bringen mit ihren Sounds Las Vegas ins eigene Wohnzimmer. Besuchen Sie auch unsere englische Seite www.netti-kasino.org oder www.esportbetting.net.

Beachtenswert: Unser Echtgeld Casino Test

Wie haben wir die besten Echtgeld Casinos für Sie gefunden? Wir haben die Plattformen in festen, identischen Testsektionen genauer unter die Lupe genommen. Die wesentlichsten Kategorien inklusive der Qualitätsmerkmale wollen wir ihnen kurz vorstellen.

Seriosität

Die Seriosität ist das A und O. Kein Weg geht an der Sicherheit vorbei. Kann ein Online Casino nicht mit gewissen Standards aufwarten, sollte von einer Registrierung Abstand genommen werden. Der wesentlichste Punkt ist die gültige Glücksspiellizenz. Ohne Genehmigung dürfen Online Spielotheken keine Games offerieren. Die werthaltigsten Zulassungen werden von den Aufsichtsbehörden in Malta und Gibraltar ausgestellt. Die Betreiber müssen im Vorfeld zahlreiche Auflagen erfüllen und stehen im Anschluss unter einer stetigen Kontrolle. Arbeitet ein Echtgeld Casino mit einer Lizenz der Malta Gaming Authority bzw. der Gibraltar Gaming Commission , können Betrug oder Abzocke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Werthaltig sind zudem Spiel-Zulassungen aus Großbritannien, Schweden, Alderney, Isle of Man oder Curacao Lohnenswert ist beim Seriositätscheck zudem ein Blick auf die Firma im Hintergrund. Die besten Echtgeld Casinos werden nach unseren Erfahrungen mittlerweile von Glücksspiel-Holdings betrieben, deren Aktien sogar an der Börse gehandelt werden. Die zusätzliche Kontrollfunktion der nationalen Finanzaufsicht sorgt für einen weiteren Sicherheitsfaktor. Erkennbar sind seriöse Echtgeld Casinos des Weiteren an Sponsorings im Spitzensport oder durch ihr soziales Engagement. Wesentlich ist, dass die Vorschriften zum Daten- und zum Spielerschutz eingehalten werden. Die Top-Anbieter lassen die Datensicherheit extern von Prüfinstituten wie dem TÜV, Norton, McAfee oder PCI (für den Kassenbereich) bestätigen. Bei der Spielsucht-Prävention wird nicht selten mit unabhängigen Organisationen wie der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, GamCare, Gamblers Anonymus oder BeGambleAware zusammengearbeitet.

Spielangebot

Relevant im Online Casino-Check ist natürlich das Spielangebot selbst. In der Entstehungsphase der virtuellen Spielanbieter haben die Casinos meist exklusive Verträge mit ausgewählten Providern abgeschlossen. Es gab Playtech Casinos, NetEnt Casinos oder Merkur Casinos. Heute hat sich die Situation am Markt etwas verändert, zum Nutzen der Spieler. Die Überzahl der Echtgeld Casino zeigt sich als Multi-Portal, heißt – es wird mit mehreren Programmierer-Unternehmen kooperiert. Für die User entsteht so eine einzigartige, ja teilweise sogar riesige Spielvielfalt. In den besten Online Casinos haben Sie heute schon über 3.000 Games auf dem Bildschirm. Die Überzahl der Offerten ist immer in der Sektion der Spielautomaten zu finden. Slot ist aber nicht gleich Slot. Jeder Spieler-Typ sollte bedient werden, unabhängig davon ob er die Retro-Slots auf wenigen Walzen und Paylinien bevorzugt oder ob er sich dem rasanteren Gaming an den Video Slots der neusten Generation verschrieben hat. Die Top-Spielautomaten sind zum Teil kleine grafische Wunderwerke, ausgestattet mit zahlreichen Specials und 3D-Optiken. Für die Freizeitspieler sind in einem guten Echtgeld Casino Slots mit niedrigen Varianzen vorhanden, sprich – fast jeder Spin bringt eine Ausschüttung. Die Profis bevorzugen eher die Automaten mit einer hohen Volatilität. Die Gewinnbilder kommen seltener, sind aber mit höheren summarischen Auszahlungen verbunden. Nicht fehlen dürfen im Online Casino natürlich die Klassiker der jahrhundertealten Spielbanken-Geschichte. Roulette und Blackjack sind als wichtigste Tisch-Spiele ein Muss. Die beiden Games sind im Idealfall in den verschiedensten Abwandlungen und Ausführungen spielbar. Weitere wichtige Spiele im klassischen Bereich sind unter anderem Casino Holdem, Baccarat, Sic Bo, Texas Holdem, Carribean Stud oder Three Card Poker. Will ein Echtgeld Casino im Vergleich in den Top10 landen, sollten darüber hinaus die Bereiche der Video Poker Automaten sowie der einfachen Arcade-Games gut und umfangreich ausgebaut sein. Die Video Poker Sektion wird von Jacks or Better, Deuces Wild und All American angeführt. Im Arcade Bereich sind Keno, Bingo, die Rubbellose (Scratchcards) sowie die virtuellen Sport-Games zu finden.

Ein- und Auszahlungen

Wer von Echtgeld Casinos spricht kommt im Test natürlich an einen Punkt nicht vorbei, den Ein- und Auszahlungen. Echtgeldspiele funktionieren nur dann, wenn der Kunde vorab einen Deposit vollzogen, sprich sein Spielerkonto mit Kapital aufgeladen hat. Die Transfers sollten über sichere Zahlungsmethoden erfolgen und generell gebührenfrei sein. Über viele Jahre war PayPal für die Online Casino das wesentlichste Qualitäts- und Seriositätskennzeichen im Kassen-Bereich. Der e-Wallet Anbieter ist in Deutschland aufgrund von rechtlichen Schwierigkeiten aber nicht mehr verfügbar. Wichtig ist, dass der Mix an Zahlungsmethoden möglichst breitflächig ist. Ein gutes Transferangebot beinhaltet natürlich die Kreditkarten von Visa und MasterCard sowie die einfache Bank-Maestro Karte. Einige, wenige Echtgeld Casino akzeptieren Deposits mit Diners Club. Zur Beschleunigung der Banküberweisung sollten mehrere Direktbuchungssysteme zur Auswahl stehen. Die Marktführer hierzulande sind Klarna Sofort, Trustly, Rapid und GiroPay. Eine große Bedeutung haben nach dem PayPal Rückzug die alternativen e-Wallets von Skrill, EcoPayz und Neteller. Für kleinere Casino-Einzahlungen sind Prepaidmethoden wie die Paysafecard oder CashToCode sehr gut geeignet. Ein neuerer Trend sind darüber hinaus die Handybezahlwege wie MuchBetter oder Apple Pay. Bei den Auszahlungen ist vornehmlich die Zuverlässigkeit entscheidend. Die besten Echtgeld Casinos bearbeiten die Abhebungsanfragen ihrer Spieler innerhalb von wenigen Stunden. Aus Sicherheitsgründen wird dabei meist nach den Regeln des geschlossenen Geldkreislaufes gearbeitet, heißt – die Gewinne gibt’s auf dem Einzahlungsweg retour, sofern technisch machbar.

Bonus-Programm

Im Normalfall ist die erste Echtgeld-Einzahlung im Casino mit einem Bonus verbunden. Sie erhalten zum Einstieg eine Belohung und können gleichzeitig ihr Gaming risikofreier gestalten. Die Überzahl der Onlineanbieter arbeitet mit den sogenannten Matchprämien. Sie vollziehen einen Deposit und erhalten im Gegenzug den Casino Bonus obendrauf. Die summarische und prozentuale Gestaltung der Willkommensofferten ist recht unterschiedlich. Einige Echtgeld Casinos arbeiten mit niedrigen Summen aber hohen Prozenten, um die Freizeitspieler anzusprechen. Andere Plattformen setzen grundsätzlich auf Top-Beträge, nicht selten im statten vierstelligen Bereich. Oft werden die Willkommensangebote in Paket-Form auf mehrere Einzahlungen gesplittet und teilweise noch mit Free Spin auffrisiert. Als besonderes Highlight kann generell der Casino No-Deposit Bonus angesehen werden. Die User erhalten zum Einstieg ein Gratis-Startkapital oder eine Anzahl von kostenlosen Freispielen, ohne dass vorab eine Einzahlung vollzogen werden muss. In unseren Tests haben die Bonusform und die finanzielle Aufstellung natürlich eine Rolle gespielt. Wesentlicher war für uns aber das Kleingedruckte, sprich die Bonusbedingungen. Jeder guter Casino-Bonus ist „einfach“ freizuspielen bzw. müssen reelle Rollover Chancen vorhanden sein. Die Eckpfeiler der Bonus-Bewertung sind folgende Kerndaten: Umsatzfaktor : Wie viele Male müssen die Prämie oder das Startkapital durchgespielt werden, um die Auszahlungsreife zu erreichen?

: Wie viele Male müssen die Prämie oder das Startkapital durchgespielt werden, um die Auszahlungsreife zu erreichen? Game-Wertung : Mit welchen prozentualen Wertigkeiten werden die einzelnen Spielgattungen in den erforderlichen Überschlag einbezogen? Gibt’s komplett ausgeschlossene Casino-Spiele?

: Mit welchen prozentualen Wertigkeiten werden die einzelnen Spielgattungen in den erforderlichen Überschlag einbezogen? Gibt’s komplett ausgeschlossene Casino-Spiele? Limits : Welcher Betrag darf maximal in der Freispielphase pro Runde, Hand oder Spin eingesetzt werden?

: Welcher Betrag darf maximal in der Freispielphase pro Runde, Hand oder Spin eingesetzt werden? Zeitfenster: Innerhalb von welcher Zeitvorgabe sind die kompletten Umsatzbedingungen zu erfüllen? Die Willkommensofferten sind im Bonus-Testbereich der Echtgeld Casinos aber nur die eine Seite der Medaille. Wichtig ist zudem, dass die Stammspieler im Anschluss weitere Promo-Codes erhalten. Die Marktführer arbeiten hier mit Aktions-Kalendern. Jeden Tag steht ein Gutschein für die User zur Verfügung. Für die treusten und umsatzstärksten User sollte zudem ein VIP-Club vorhanden sein, einschließlich hochkarätiger Belohnungen versteht sich.

Kundenservice

Probleme kann es selbst im besten Echtgeld Casino geben. Auftretende Schwierigkeiten sind selbst kein Negativ-Merkmal, sofern Sie schnell und individuell bereinigt werden. Genau an dieser Stelle kommt der Kundenservice ins Spiel. Der wichtigste Punkt in unseren Tests der Onlineanbieter war die Kommunikation. Die Support-Teams müssen deutschsprachig, fachkundig und freundlich sein. Die besten Kundenservice-Mannschaften arbeiten nach unseren Erfahrungen in verschiedenen Geschäftsbereichen, so dass der User immer einen kompetenten Ansprechpartner gegenüber hat. Ein Technik-Fachmann hat logischerweise nicht zwingend das Wissen zu den Geldtransfers bzw. zu ausstehenden Auszahlungen. Erreichbar ist der Kundensupport in einigen Echtgeld Casinos mittlerweile rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Der 24/7 Service ist zwar ein Qualitätsmerkmal, aber in der Beurteilung nicht zwingend. Wichtig ist, dass die Service-Kanäle während der Hauptgeschäftszeiten sowie in den frühen Abendstunden freigeschalten sind. Ein Muss zur Kommunikation ist mittlerweile der Live-Chat auf der Webseite. Die gewünschten Auskünfte gibt’s für die Spieler an dieser Stelle in Echtzeit. Zwingend ist zudem der normale E-Mail Support, um ausführlichere Anliegen zu schildern. Die besten Echtgeld Casino Supports beantworten die Anfragen innerhalb von wenigen Stunden. Kopierte Standard-Text Formulierungen sind ein No-Go. Einige virtuellen Spielhallen können darüber hinaus noch mit telefonischen Erreichbarkeiten glänzen, die im besten Fall über deutsche 0800-Service Hotlines sogar kostenlos sind. Zur Kundennähe gehört in der Praxis noch ein zweiter Bereich, die Hilfe direkt auf der Webseite. Im Idealfall sind auf der Homepage alle relevanten Informationen zu den casinointernen Abläufen, zu den Geschäftsbedingungen sowie zu den Spielregeln zu finden. Eine wesentliche Rolle spielt an dieser Stelle das FAQ-Menü. Je umfangreicher die Frage- und Antwort-Sektion ist, umso besser. Trotzdem sollten die nötigen Beschreibungen nicht ausarten, sondern knapp und zielführend sein. Kann ein Echtgeld Casino noch mit detaillierten Anleitungen, gerne auch im Video-Format, aufwarten, gibt’s in jedem Spielanbieter-Test einen Pluspunkt obendrauf.

Das äußere und innere Erscheinungsbild der Online Casinos

Bisher haben wir uns ausschließlich mit Testsektionen beschäftigt, die mehr oder weniger messbar und vergleichbar sind. Für die Kunden gibt’s aber noch einen weiteren Punkt, der eher subjektiv ist und zu verschiedenen Einschätzungen führt – die Gestaltung der Online-Portale. Das Casino-Feeling muss im wahrsten Sinne des Wortes bildlich spürbar ein. Die Wohlfühlatmosphäre ist vor der Registrierung ein wesentliches Merkmal. Ob der Betreiber in der Praxis eher ein zurückhaltendes oder ein kunterbuntes Outfit wählt, ist dabei natürlich Geschmackssache. Jeder Spielertyp hat seine eigenen Präferenzen.

Ein Punkt muss aber zweifelsfrei gegeben sein, eine einfache Bedienbarkeit der Homepage. Alle Navigationswege müssen erkennbar und intuitiv sein. Je kompakter die Gestaltung ist umso besser. Niemand will bei der Spielsuche einen Scroll-Marathon starten. Auf der Startseite müssen sofort die Top-Games sichtbar sein, so dass sich der erfahrene User einen Überblick über die Software-Partner im Hintergrund machen kann. Wichtig ist zudem die Technik. Die Spiele müssen schnell laden. Während der Session sollte es keine Abbrüche geben.

Verständlich und klar muss neben dem Spielangebot die individuelle Lounge aufgebaut sein. Wichtig sind eine umfangreiche, übersichtliche Spiel- und Transaktionshistorie, eine einfaches Kassenmenü sowie ein Sicherheitsbereich zum Einstellen von individuelle Limits.

Die mobilen Casinos für iPhone, iPad und Android Die beschriebenen Qualitätsmerkmale gelten aber nicht nur für die PC-Casinos, sprich für die Desktop-Version. Noch wichtiger sind mittlerweile die mobilen Angebote. Nahezu jeder User wählt die Echtgeld Casinos via Smartphone oder Tablet an. Ein Casinoanbieter ohne funktionsfähige App ist am Markt quasi chancenlos. Wesentlich ist, dass das Handling selbst über kleinere Bildschirme mühelos vonstatten geht. Die Apps sollten zudem alle relevanten Verwaltungsfunktionen, idealerweise die komplette Spieler-Lounge enthalten. Beim Gaming-Angebot selbst gibt’s hier und da im Casino Vergleich zum Desktop-Casino noch Unterschiede. Je geringer die Abweichungen zwischen PC- und Handy-Ausführung sind, umso besser. Grundsätzlich müssen alle Game-Gattungen mobil in ausreichender Art und Weise vorhanden, angefangen von den Slots über die Tisch- und Kartenspiele sowie den Video Poker Automaten bis hin zu den Arcade-Games. Technisch arbeitet die Überzahl der Echtgeld Casinos mit sogenannten Web Apps und dies ist auch gut so. Der Kunde muss keinen App-Download vollziehen, sondern kann nach der Browser-Anwahl und dem Login sofort durchstarten. Die besten mobilen Webseiten sind mit allen gängigen Endsystemen kompatibel. Einige Online Casinos legen in der Praxis dann mit klassischen, nativen Apps für iPhone, iPad und Android nochmals eine Schippe drauf.

Die besten Spielhersteller für die Echtgeld Casinos

Nein, die Überzahl der Echtgeld Casinos hat keine „eigenen“ Games auf dem Bildschirm. Es gibt nur sehr wenige Betreiber, die mit exklusiven Spiel-Programmierungen aufwarten können. Wenn dies der Fall ist, dann sind es auch nur einige, wenige Slots, mit denen sich ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal geschaffen wird. Generell werden die Casino-Spiele von den Game-Providern im Hintergrund gestellt, also von den Software-Herstellern. Die Programmierer-Unternehmen stellen ihre Entwicklungen in Lizenz zur Verfügung. Die drei Marktführer der Szene – NetEnt, Playtech und Microgaming – haben in den zurückliegenden Jahren gewaltig Konkurrenz bekommen. Zahlreiche, neue Entwickler haben für gewaltiges, positives Aufsehen gesorgt. Wir denken an dieser Stelle beispielsweise Play´n Go, Yggdrasil, NYX Gaming, Pragmatic Play, Big Time Gaming oder Thunderkick. Extrem beliebt sind in hiesigen Echtgeld Casinos zudem die deutsche Merkur Casinos & Spiele. Mit herausragenden Game-Versionen sind zudem die Berliner von Bally Wulff und dem neuen Tochter-Label Gamomat präsent. Folgend wollen wir ihnen die zwei wohl bekanntesten und erfolgreichsten Entwicklerstuben der internationalen Szene kurz und knapp vorstellen, NetEnt und Microgaming. Beide Unternehmen stellen die besten progressiven Jackpots der virtuellen Glücksspielwelt, mit Auszahlungssummen im satten Millionen-Bereich.

NetEnt Casinos NetEnt kommt aus Schweden. Die Programmierer-Schmiede gibt’s seit 1996. Die ersten NetEnt Casino wurden 2002 gelauncht. Die Stockholmer sind in allen Spielsparten unterwegs, wobei die Slots dominierend sind. Klassiker wie Starburst, Gonzos Quest oder Dead or Alive sind jedem Spieler bekannt. Zu den herausragenden Jackpots gehören der Mega Fortune, Arabian Nights und Hall of Gods. Heute finden Sie NetEnt Spiele in über 200 Echtgeld Casinos. Die Schweden beschäftigen weit über 1.000 Mitarbeiter, unter anderem in Malta, den USA und Polen. Die Entwicklung der Software-Firma ist eng verbunden mit den beiden Glückspielholdings der Betsson- und der Cherry Gruppe. Die drei Unternehmen waren eine zeitlang rechtlich sogar miteinander verflochten. Noch heute sind sie in der schwedischen Hauptstadt in einem gemeinsamen Headquarter zu finden. Netent Casinos

Microgaming Casinos Microgaming ist der „Oldie“ der Software-Branche, der in den zurückliegenden Jahren aber nichts von seiner Popularität eingebüsst hat. Die Briten, die seit jeher in Isle of Man angesiedelt sind, haben vor allem die Spielautomaten-Szene geprägt. Der Mega Moolah ist der beste, progressive Jackpot der Welt. Der Major Million, Treasure Nile oder King Cashalot verfehlen ihre Wirkung aber ebenso nicht. Zu den bekanntesten Microgaming Spielen gehören unter anderem Immortal Romance, Thunderstruck II, Jurassic Park, Hitman sowie der noch neue Playboy Gold Slot. Der Game-Provider ist seit 1994 am Werk. Die Briten haben mittlerweile über 1.000 Online-Casino Spiele geschaffen. Sie gelten zudem als der Vorreiter im mobilen Gaming. Bereits 2004 wurden die ersten Spielversionen für die Nutzung via Handy optimiert. Microgaming Casinos

Die realistische Online-Spielbank: Die Live Casinos

Will ein Echtgeld Casino im Anbieter-Ranking auf einem Spitzenplatz landen, muss zwingend ein zusätzliches Live-Casino zur Verfügung stehen. Obwohl sich die Software-Lösungen der Onlineanbieter in den zurückliegenden Jahren als sicher und fair gezeigt haben, gibt’s noch immer einige User, die das „echte“ Spiel bevorzugen. Die Live Casinos sind an die Spielbanken draußen auf dem Land angelehnt. Die Tischspiele werden von professionellen Croupiers geführt. Die Spiele werden via Livestream übertragen. Sie sitzen sinnbildlich in einem „echten Casino“ am Tisch. Die dominieren Games in den Live-Dealer Sektionen sind natürlich Roulette und Blackjack. Des Weiteren dürfen Baccarat, Texas Holdem, Casino Holdem, Sic Bo, Carribean Stud, Oasis Poker oder Three Card Poker nicht fehlen. Mit einigen Spielshows – beispielsweise am Glücksrad – versuchen die Game-Provider zudem User in ihre Live-Casinos zu locken, die mit dem klassischen Tischspiel bisher wenig anfangen konnten.

Die Nr. 1 der Live-Casino Anbieter ist ganz klar die Firma Evolution Gaming. Das Unternehmen kann mit dem umfangreichsten Game-Angebot in einer einzigartigen Qualität aufwarten. Evolution Gaming streamt einige Roulette-Tische sogar in deutscher Sprache. Hinter dem Marktführer ordnen sich NetEnt und Playtech im Ranking ein. Neue Casinos wie Vivo Gaming, Lucky Streak oder SA Gaming sorgen für besondere, attraktive neue Anreize. Erwähnenswert ist zweifelsfrei zudem Authentic Gaming. Der Onlineanbieter streamt seine Übertragungen aus stationären Spielbanken, unter anderem aus dem Casino Bad Homburg.

So finden Sie ihr Echtgeld Casino: Die Anleitung

Wer auf der Suche nach einem sicheren und für sich individuell, attraktiven Echtgeld Casino ist, sollte sich zum Start an eine kleine Checkliste halten. Beantworten Sie sich nacheinander folgende Fragen:

Hat das Online Casino eine gültige Lizenz? Gibt es weitere, externe Sicherheit- und Prüfsiegel? Sind die von mir gewünschten Spiele im Portfolio zu finden? Mit welchem Game-Provider arbeitet der Onlineanbieter zusammen? Ist die Webseiten-Gestaltung selbsterklärend? Habe ich die Navigationsabläufe sofort verstanden? Welche Casino Apps sind vorhanden? Welche Einzahlungsmethoden stehen an der Kasse zur Verfügung? Ist der von mir bevorzugte Bezahlweg dabei? Welchen Willkommensbonus gibt es? Sind die Rahmenbedingungen verständlich? Glaube ich, dass die Rollover Vorgaben von mir erfüllt werden können? Hat das Echtgeld ein zusätzliches VIP-Programm? Wie viele Aktionen und Promos finde ich auf der Webseite? Ist der Kundenservice deutschsprachig und einfach zu erreichen? Gibt’s auf der Homepage ein ausführliches und nützliches FAQ-Menü?

Der Start im Online Casino: Step-by-Step

Der Einstieg der neuen Spieler im Echtgeld Casino ist nicht sonderlich schwierig. Der Registrierungsvorgang ist nahezu immer identisch. Wir haben ihnen folgend die wichtigsten Schritte vor dem Start übersichtlich zusammengestellt:

Rufen Sie im gewünschten Online Casino das Anmeldeformular auf. Füllen Sie den Registrierungsbogen wahrheitsgemäß aus. Achten Sie darauf, dass sich keine Fehler einschleichen. Die Daten müssen mit den Informationen übereinstimmen, die später im Zuge des Legitimationschecks eingereicht werden. Maximal dauert der Anmeldeprozess nach unseren Erfahrungen zwischen drei und fünf Minuten. In vielen Echtgeld Casinos werden Sie im Anschluss direkt in den eingeloggten Zustand weitergeleitet. Einige Spielanbieter bauen eine Zwischen-Verifizierung der E-Mail Adresse oder der Handynummer ein. Sie müssen entweder den Link in der Begrüßungsemail anklicken oder einen SMS-Code eingegeben. Kann das Online Casino mit einem Bonus ohne Einzahlung aufwarten, so beginnen Sie direkt mit dem Echtgeld-Spiel, ansonsten wechseln Sie zur Kasse. Passen Sie den Depositbetrag der gewünschten Neukundenprämie an. Beachten Sie eventuell ausgeschlossene Transfermethoden. Meist wird das Willkommensgeschenk mit einem Klick freigeschalten. Hin und wieder muss ein klassischer Bonus-Code eingetippt werden. Direkt nach dem Geldeingang sowie der Bonusgutschrift (sofern aktiviert) können Sie sich ins Spielvergnügen stürzen.

Übrigens: Wer möchte kann sich natürlich via Smartphone oder Tablet in seinem ausgewählten Online Casino registrieren. Die Apps der Spielanbieter enthalten immer das Anmeldeformular. Der Step-by-Step Vorgang ist identisch.

Die Limits in den Online-Echtgeld Casinos

Wesentlich im Test der Echtgeld Casinos sind die Limits. Die besten Casinoanbieter haben ihre virtuellen Spielhallen-Türen für Freizeitspieler und Highroller geöffnet, sprich Jedermann kommt zum Zuge. Die Hobby-Spieler sollten bereits mit wenigen Cent im Spiel sein. An den Slots, die sich in der Regel für 10 oder 20 Cent in Bewegung setzen lassen, ist die Einstellung der Gewinnlinien und der Ebene entscheidend. An den neueren Video Slots lassen sich die Auszahlungswege und damit der Einsatzbetrag mühelos verstellen. Achten Sie dabei auf den jeweiligen Münzwert in der Spielanzeige. An den Tischen, also beim Roulette und beim Blackjack, werden meist 50 Cent oder ein Euro pro Runde oder Hand gefordert. Positiv ist, dass die besten Echtgeld Casinos mittlerweile sogenannte „Low-Tische“ im Portfolio haben, an denen noch geringe Einsätze akzeptiert werden.

Für die Highroller geht’s natürlich in die andere Richtung. Aktuelle Casino Tests haben gezeigt, dass einige Video Spielautomaten zwischen 300 und 500 Euro pro Spin gedreht werden können. An den Tischen geht’s meist bis in den satten fünfstelligen Euro-Bereich nach oben. Die besten Live-Casinos akzeptierten in den Highlimit Versionen auf bestimmte Spiel- bzw. Einsatzmuster sogar zwischen 150.000 und 250.000 Euro pro Runde.

Die statistischen Gewinnchancen: Return to Player

Der Echtgeld Einsatz im Casino ist die eine Seite der Medaille. Doch was gibt es zurück? Konkret funktionieren die virtuellen Spielbanken natürlich nach dem Schema, dass einige Kunden den ganz großen Reibbach machen, während die Überzahl der User ihre Einsätze gegen die Wand fährt. Die Tisch- und Kartenspiele werden nach identischen Regeln wie in einer herkömmlichen Spielbank gespielt. Die Gewinnerwartung kann mit Wissen und etwas mathematischem Geschick beeinflusst werden. Wer klug agiert, kann den Hausvorteil fast gegen Null fahren. Durchschnittlich liegt der Return To Player an den Tischen zwischen 97 und 98 Prozent. Die rechnerisch profitabelsten Games sind die Video Poker Automaten, mit Auszahlungsquoten von über 99 Prozent.

Das Gaming an den Slots ist aber ebenfalls gewinnträchtig. Es hebt sich deutlich von den Automaten in einer landbasierten Spielothek ab. Online schwanken die Auszahlungsquoten zwischen 92 und 97 Prozent. Im unteren Bereich sind meist die progressiven Jackpots zu finden, die dann aber mit extrem hohen summarischen Ausschüttungen aufwarten können. Zum Vergleich: Draußen auf dem Lande haben Sie eine rechnerische Gewinnerwartung zwischen 40 und 50 Prozent. Etwas niedriger in den Online Casinos ist der Return To Player bei den Arcade Games, beim virtuellen Sport sowie bei den Rubbellosen, meist bei ca. 80 Prozent.

FAQs: Die wichtigsten 5 Fragen zum Echtgeldspiel im Internet Im folgenden Abschnitt haben wir ihnen nochmals die fünf wichtigsten Fragen zu den Echtgeld Casinos im Internet kurz und knapp zusammengestellt. Kann ich die Spiele im Echtgeld-Casino kostenlos testen? Ja. Jedes gute Echtgeld Casino stellt die Games kostenlos im Funmodus zur Verfügung. Sie können vor ihrem Einstieg nach Lust und Laune testen. Oft wird für die Spielgeld-Variante keine Registrierung vorgeschrieben. Ihr Start erfolgt direkt auf der Webseite. Ausgenommen vom kostenlosen Spielangebot sind nach unseren Erfahrungen lediglich die progressiven Jackpots sowie das Live-Casino. Wo finde ich die Regeln und Spielbeschreibungen der Games? Die Softwarehersteller haben in die Spielprogrammierungen immer eine ausführliche Regel- und Funktionsbeschreibung eingefügt. Sie finden die Informationen in den Hilfe-Sektoren der Games, welche meist über die Zeichen „i“ oder „?“ geöffnet werden. Im besten Fall ist hier auch der verifizierte Return To Player des Spiels zu finden. Welches Casino hat die besten progressiven Jackpots? Die Frage kann in dieser Form nicht beantwortet. Für die Verwaltung der progressiven Jackpots sind immer die Game-Provider verantwortlich. Es spielt in der Praxis keine Rolle, ob Sie beispielsweise den Mega Moolah im Casino A oder B spielen. Ihre Gewinn-Chance ist immer identisch. Sind alle Games in den Echtgeld-Casinos mobil verfügbar? Nein. Nicht alle Casino-Spiele sind in der mobilen Ausführung verfügbar. Vor allem ältere Games sind oft nur in der Desktop-Version spielbar. Die Neuentwicklungen werden mittlerweile aber grundsätzlich im mobilen Modus programmiert. Die Unterschiede zwischen den PC- und den Handy-Casinos sind in den zurückliegenden Jahren immer geringer geworden. Erkennbar ist, dass die meisten Game-Versionen auf dem mobilen Webseiten (Web Apps) bereitstehen. Bei klassischen Casino Apps zum Herunterladen gibt’s noch immer kleinere Einschränkungen. Ist das Echtgeld-Casino Spiel in Deutschland erlaubt? Ja. Die Frage war über viele Jahre heftig umstritten. Es gab hierzulande eine Glücksspiel-Lobby, die sich vehement gegen die Echtgeld Casinos gewährt hat. Die Casinoanbieter arbeiten jedoch mit gültigen EU-Lizenzen, die aufgrund der Dienstleistungsfreiheit für einen rechtlich sicheren Rahmen sorgen. Einige Online Casinos haben zudem gültige Glücksspiel-Genehmigung vom Innenministerium in Schleswig-Holstein vorzuweisen. Mittlerweile ist bekannt, dass zwischen den Bundesländern ein neuer Glücksspielvertrag ausgehandelt wurde, der die Echtgeld Casinos ab 2021 endgültig und vollständig legalisieren soll.

Die Qualitätsmerkmale der Online Casinos auf einem Blick

Folgend haben wir ihnen nochmals die Qualitätsmerkmale der Online Casinos im Echtgeld-Sektor übersichtlich in Stichpunkt-Form zusammengestellt:

Gültige Lizenz, idealerweise von den Regulierungsbehörden in Malta oder Gibraltar

Namhafte Firma im Hintergrund, im besten Fall Glücksspielgruppe mit mehreren Echtgeld Casinos

Umfangreiches Spielangebot, bestehend aus Spielautomaten, Tisch- und Kartenspielen, Video Poker Automaten, Arcade Games sowie einem Live Casino

Kooperation mit namhaften Software-Providern im Hintergrund, die gleichzeitig für die hohen Auszahlungsquoten garantieren

Limits, die gleichzeitig die Freizeitspieler und die Highroller ansprechen

Hohe und faire Bonusangebote für Neukunden und Stammspieler

Komplett kostenlose Ein- und Auszahlungen sowie abwechslungsreiches Transferangebot

Schnelle Auszahlungen der Gewinne innerhalb von wenigen Stunden

Gut erreichbarer, fachkundiger und deutschsprachiger Kundenservice, flankiert von hilfreichem FAQ-Menü

Attraktive, einfach bedienbare Webseite sowie leicht navigierbare Casino App, in Form einer responsiven Homepage-Variante

So wird ihr Echtgeld-Spiel erfolgreich: Tipps & Tricks

Wer sich in einem Echtgeld Casino anmeldet, macht dies logischerweise nicht einfach aus Lust und Laune. Die Freude am Spiel und der Vergnügungsfaktor sollten zwar im Fordergrund stehen, doch letztlich geht’s ums Gewinnen. Wer Echtgeldbeträge investiert, will im besten Fall mit einem hohen Plus (Profit) wieder nach Hause gehen. Doch wie wird das Echtgeld Spiel im World Wide Web wirklich erfolgreich?

Ein weit verbreitetes Missverständnis wollen wir direkt ausräumen. Es gibt keine einzige Casino-Strategie, mit der der Hausvorteil des Anbieters geknackt werden kann. Ist der Spielautomat beispielsweise auf einen Return To Player von 96 Prozent eingestellt, so gewinnt der Casino-Betreiber letztlich immer vier Prozent. Wer glaubt, dass die Software technisch oder spieltaktisch überlistet werden kann, befindet sich auf dem Holzweg.

Wir haben ihnen folgend indes einige kleine, aber wichtige Echtgeld Casino Tipps & Tricks zusammengestellt, die ihnen zwar keinen dauerhaften Gewinn garantieren, Sie aber langfristig erfolgreicher machen:

Wählen Sie vor den Einstieg einen seriösen Bankroll. Dies heißt, zahlen Sie nur Geld im Echtgeld Casino ein, welches Sie a) bereit sind unter Umständen zu verlieren und b) nicht für wichtigere Dinge im Leben benötigen. Verfolgen Sie eine defensive Money Management Strategie. Arbeiten Sie ausschließlich mit niedrigen Einsätzen. Pro Spielrunde sollte der Betrag ein Prozent ihres Guthabens nicht übersteigen. Nutzen Sie die Bonusangebote. Sie können als Neukunde und als Stammspieler ihr Guthaben risikolos erhöhen. Bleiben Sie grundsätzlich über einen längeren Zeitraum bei ihrer Spielstrategie. Passen Sie dabei die Einsatz-Beträge immer dem Guthaben an. Versuchen Sie in keinem Fall entstandene Verluste mit höherem Risiko wieder wettzumachen. Genau das Gegenteil ist richtig. Wer verloren hat, muss seine Einsätze in der folgenden Session nach unten fahren. Lassen Sie die Gewinne in regelmäßigen Abständen auszahlen. Denken Sie immer daran, dass jede Glückssträhne einmal ein Ende hat.